نتيجة امتحانات القبول في مدارس المتفوقين 2020 STEAM

لا يزال إعلان نتيجة امتحانات القبول بمدارس المتفوقين 2020 "STEAM" محل بحث الكثير من خريجي الشهادة الإعدادية الراغبين في الالتحاق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي الجديد، بالتزامن مع إعلان الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد إعلان نتجية القبول بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEAM" فى تصريحات صحفية.

موعد نتيجة امتحانات القبول بمدارس المتفوقين 2020

وقال نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نتيجة امتحانات القبول بمدارس المتفوقين 2020، سيتم إعلانها غدًا الثلاثاء، فور الانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات خريجي الشهادة الإعدادية للقبول في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.



وكانت وزارة التربية والتعليم قد بدأت اختبارات القبول بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا من يوم 13 سبتمبر حتى 16 سبتمبر 2020، وعقدت الاختبارات إلكترونيًا، عبر موقع وزارة التربية والتعليم.



شروط الالتحاق في مدارس المتفوقين

وحددت "التربية والتعليم" عدد من الشروط الواجب توافرها في الطالب المتقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين، بجانب اختبارات القبول، تتمثل فيما يلي:-



ألا يزيد عمر الطالب عن 18 عاما.



ألا يقل مجموع الطالب عن 90% في إنهاء مرحلة التعليم الأساسية.



اجتياز الطالب اختبار مدارس المتفوقين، وهي عبارة عن عدة أسئلة رياضية تساعد في قياس وتحديد مدى ذكاء الطالب.





مميزات الالتحاق بمدارس المتفوقين 2020

تتميز مدارس المتفوقين بالعديد من المميزات التي تجعل كل الطلاب يرغبون في الالتحاق بها، فهذه المدرسة تساعد الطلاب في مساعدة الطلاب في بناء الأفكار العلمية المميزة بشكل كبير، بالإضافة إلى دعمهم أثناء عملية الدراسة، وبعد إنهاء المرحلة التعليمية، حيث أنها تعطيهم الدعم في استكمال دراستهم بالخارج.



وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت في وقت سابق فتح باب التقدم للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي 20202021 لمدة أسبوع خلال الفترة ما بين يومي السبت 22 أغسطس، والاثنين 31 أغسطس، في عدة محافظات هي: (الجيزة - القاهرة - الإسكندرية - كفر الشيخ - الدقهلية - الإسماعيلية - البحر الأحمر- أسيوط - الأقصر - المنوفية - الغربية - القليوبية - الشرقية - قنا - بني سويف – المنيا – سوهاج – الفيوم – مدينة السادات).