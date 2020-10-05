وفد من حركة فتح يصل سوريا في إطار مباحثات

يلتقي وفد من حركة فتح، في زيارة إلى العاصمة السورية دمشق، اليوم الاثنين، مع الفصائل الفلسطينية الخمسة المتواجدة في سوريا، في إطار التفاهمات بين حركة فتح وحماس.ويضم الوفد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، وعضو اللجنة المركزية، روحي فتوح وعضو اللجنة المركزية، سمير الرفاعي، في زيارة تستغرق يومين.وأوضح الرجوب أن الوفد سيجري حوارات مع ممثلي حركة الجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية، كما سيجري حوارا مع منظمة الصاعقة والجبهة الشعبيةالقيادة العامة.وتأتي الزيارة استكمالا للمباحثات في مخرجات اجتماع الأمناء العامين السابقين واطلاعهم على ورقة التفاهمات بين فتح وحماس.