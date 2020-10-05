وزيرة التضامن: 3 فرص للمستفيدين من الدعم النقدى.. واستبعادهم حال رفضها

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا كبيرا مع القطاع الخاص.وأضافت، أن بعض المستفيدين من الدعم النقدي المشروط، سيعرض عليهم بعض فرص العمل الملائمة، وحال رفضها ستقدم له أخرى، وإذ لم يستجب في المرة الثالثة سيخرج من الدعم النقدي.جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي وإحدى الأكاديميات لتوفير تمويل للمصروفات التعليمية لطلاب التعليم الفني، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر، ومحمد عشماوي، نائب رئيس البنك.ويأتي توقيع البروتوكول في إطار جهود الوزارة للاستثمار في العنصر البشري؛ والإيمان بإعلاء قيمة العمل الحرفي والمهني وسعي بنك ناصر الاجتماعي لمد مظلة التعاون مع باقي المؤسسات والأكاديميات العاملة في مجال التعليم الفني ليستفيد من هذه المبادرة أكبر عدد من الشباب المصري والسعي إلى الوصول بخدماته إلى كافة فئات المجتمع.