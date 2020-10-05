القبض على خلية إرهابية تنتمى لـ«داعش» فى المغرب

تمكنت سلطات الأمن المغربي، اليوم الإثنين، من ضبط خلية إرهابية تنتمى لتنظيم "داعش" في مدينة طنجة شمال البلاد.وقالت مصادر أمنية إن العمليات الأمنية التي جرت، صباح اليوم الإثنين، أسفرت عن اعتقال أربعة أشخاص من معتنقى الفكر الجهادي المتطرف، حيث داهمت فرق مكافحة الإرهاب أربع مناطق متفرقة في مدينة طنجة.وتم القبض على أمير الخلية الإرهابية داخل منزله الذي عثر فيه على مجموعة من الأسلحة البيضاء والرقاقات الإلكترونية ومضبوطات أخرى تستخدم للقيام بعمليات إرهابية تستهدف زعزعة استقرار المملكة المغربية، كما تم العثور على شريط فيديو يبايع فيه زعيم الخلية الإرهابية تنظيم "داعش" الإرهابي.وتتراوح أعمار الأشخاص الأربعة الذين تم القبض عليهم ما بين 23 و26 سنة.تأتي هذه العمليات الأمنية بعد شهر واحد من تفكيك مخطط إرهابي في أربع مدن مغربية وهي تمارة والصخيرات وتيفلت وطنجة.