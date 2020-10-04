أهالي مطاي يعثرون على مولود في محطة القطار

عثر أهالي مركز مطاي شمال محافظة المنيا على طفل حديث الولادة ملقى بمحيط محطة القطار، وعلى الفور تم إبلاغ أجهزة الأمن لفحص الواقعة.تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، بعثور أهالي مركز مطاي على طفل حديث الولادة بكامل ملابسه بالطريق العام.وعلى الفور انتقل ضباط مركز مطاي والعميد حاتم ربيع، رئيس فرع البحث الجنائي شمال المحافظة لفحص البلاغ، وتبين أن مجهولين وضعوا المولود بمحيط محطة القطار من الناحية الشرقية، فتم إيداعه بمستشفى مطاي العام، وجار تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.