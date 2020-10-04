صحيفة يونانية تكشف خداع «سي إن إن ترك» وتزييف حقائق الأزمة في أرمينيا

أكدت صحيفة "جريك سيتي نيوز" اليونانية، أن شبكة سي إن إن التركية والموالية لحكومة رجب طيب أردوغان تحظى بسمعة سيئة للغاية بسبب عدم مصداقيتها ودائما ما نواجه الغضب من قبل الإدارة الأمريكية.وتابعت أن آخر سقطاتها عندنا نشرت أخبارًا كاذبة عن وجود مقاتلين أكراد من حزب العمال الكردستاني يقاتلون في أرتساخ مع الجيش في أرمينيا.وأشارت إلى أن الشبكة نشرت مقطع فيديو زعم أن حزب العمال الكردستاني كان يقاتل إلى جانب الجيش الأرمني لتحرير أرمينيا (ASALA) الذي تعتبره تركيا وأذربيجان "منظمة إرهابية".وتابعت أنه خلال الفيديو ظهر العلم ثلاثي الألوان البرتقالي والأزرق والأحمر على اليسار الذي ينتمي في الواقع إلى القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي (FARC)، ومن ثم خريطة كولومبيا على العلم في لقطات التقطت عام ٢٠١٤، وليس ASALA كما ادعت الشبكة التركية.وأضافت أن هذا الخطأ أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا تويتر واصفين الإعلام التركي الحكومي بالجاهل.وأكدت الصحيفة أنه من المرجح أن تركيا مصرة على هذه الأنباء الكاذبة بأن حزب العمال الكردستاني يقاتل في أرتساخ حتى يتمكنوا من تبرير تدخل مباشر كما فعلوا في سوريا والعراق.