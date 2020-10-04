موعد صرف معاشات شهر اكتوبر 2020

خطة صرف معاشات شهر أكتوبر 2020

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2.3 مليار جنيه قيمة الإعفاءات لـ 32 ألف مؤسسة





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استأنفت الهيئة القومية للتأمينات، اليوم الأحد، صرف معاشات شهر أكتوبر 2020، والدفعة الثانية من العلاوات الخمس، لـ2.4 مليون قائم بالصرف.- ينتهي الصرف للشريحة الأولى، والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم اليوم الأحد الموافق الرابع من أكتوبر.- الشريحة الثانية والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم تبدأ بالصرف يومي الإثنين والثلاثاء الموافق الخامس والسادس من أكتوبر.- الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7 مليون قائم بالصرف اعتبارًا من يومي الأربعاء والأحد الموافق السابع والحادي عشر من أكتوبر، مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة علي مستوي الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة اعتبارًا من اليوم الأول من أكتوبر.وأوضح عوض أنه قد تم تشكيل لجنة مشكلة من قيادات الهيئة تحت رئاسته المباشرة لمتابعة عمليات الصرف على مدار اليوم والوجود الميداني بمنافذ الصرف لمجابهة أي معوقات قد تظهر، وأنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد، وكذلك البنوك بالأموال اللازمة بكل فئاتها للمواطنين لصرف مستحقاته.أعلن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن قيمة الإعفاءات التي استفادت منها المؤسسات والمؤمن عليهم بلغت 2.3 مليار جنيه منذ بداية العمل بهذا القانون -" قانون 173 لسنة 2020"- في السابع عشر من أغسطس الماضي.وأضاف رئيس الهيئة فى تصريحات أن عدد المؤسسات التي تقدمت لتسوية مديونياتها بلغت 132 ألف مؤسسة منهم 32 ألف مؤسسة قامت بتسوية المديونيات قبل السابع عشر من أغسطس 2020 و قد حصلت على إعفاء بنسبة 100% من المبالغ الإضافية المستحقة وعدد 100 ألف مؤسسة تقدمت للإستفادة من نسبة إعفاء 90 % أما عدد المؤمن عليهم الذين تمت استفادتهم من الإعفاءات بلغ ما يقارب من 14.5 ألف مواطن.وأشار رئيس الهيئة إلى أنه مازالت الفرصة قائمة أمام جميع المؤمن عليهم والمؤسسات للإستفادة بنفس قيمة نسبة الإعفاءات والتي من المقرر أن تستمر حتى نهاية عمل يوم الخامس عشر من أكتوبر الجاري.