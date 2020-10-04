بعد شفائه من «سرطان البلعوم».. جمال يوسف لـ«الدستور»: «إدعولي ربنا يكمِّلها على خير»

سعادة غامرة غلَّفت كلمات الفنان جمال يوسف في حديثه مع «الدستور» بعد تماثله للشفاء من مرض «سرطان البلعوم» بعد 35 جلسة علاج إشعاعي.وقال «يوسف» لـ«الدستور»: «الحمد لله كله نعمة من ربنا.. والحمد لله إني وصلت لكده».وأضاف: «إدعولي بس ربنا يكمِّل شفايا للآخر على خير، وولادي مبسوطين بيّا وخدوني العين السخنة عشان آخد فترة نقاهة شوية، وأنا بشكر الناس كلها اللي وقفت معايا».وكان الفنان جمال يوسف أصيب بـ«سرطان البلعوم الأنفي» قبل 5 أشهر، ما أثّر على البلع والأحبال الصوتية وظهر ذلك في صعوبة التحدّث وعدم وضوح كلامه بشكل كامل، إلا أنه في الأيام الماضية وبعد الاستشفاء أصبح يتحدث بشكل أوضح من السابق، بعدما فقد الكثير من وزنه وظهوره بشكل نحيف.