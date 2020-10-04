ضبط 4676 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم..وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 4676 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها: 1900 مخالفة تجاوز السرعة المقررة - 264 مخالفة السير بدون تراخيص - 16 دراجة نارية مخالفة - 21 مخالفة شروط الترخيص - 25 مخالفة موقف عشوائى.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.