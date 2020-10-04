الظهور الأول لترامب بعد الحجر الصحى: «صحتى ليست جيدة ولكن تحسنت»

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حرص الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الظهور بالرغم من خضوعه للحجر الصحي من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع "تويتر"، للتحدث عن حالته الصحية.وأكد "ترامب"، خلال الفيديو، أن حالته الصحية ليست جيدة بعد إصابته بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنها تحسنت بعض الشئ.وقال ترامب في الفيديو: "أود أن أشكر جميع الموظفين الطبيين المحترفين الرائعين في مركز وولتر ريد الطبي، الذي أعتقد أنه الأفضل في العالم، بينهم الأطباء والممرضات، على عملهم البارز. وصلت إلى هنا وحالتي الصحي لم تكن جيدة جدا، لكنها تحسنت بشكل كبير الآن".يشار إلى أن ترامب، البالغ من العمر 74 عاما، قد أعلن في تغريدة له على "تويتر"، أنه وزوجته، 50 عاما، قد أصيبا بالفيروس، وسيبدآن الحجر الصحي.وظهر فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.