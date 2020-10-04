رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الظهور الأول لترامب بعد الحجر الصحى: «صحتى ليست جيدة ولكن تحسنت»

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:39 ص
ترامب
ترامب
منة سالم
طباعة
حرص الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الظهور بالرغم من خضوعه للحجر الصحي من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع "تويتر"، للتحدث عن حالته الصحية.

وأكد "ترامب"، خلال الفيديو، أن حالته الصحية ليست جيدة بعد إصابته بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنها تحسنت بعض الشئ.

وقال ترامب في الفيديو: "أود أن أشكر جميع الموظفين الطبيين المحترفين الرائعين في مركز وولتر ريد الطبي، الذي أعتقد أنه الأفضل في العالم، بينهم الأطباء والممرضات، على عملهم البارز. وصلت إلى هنا وحالتي الصحي لم تكن جيدة جدا، لكنها تحسنت بشكل كبير الآن".

يشار إلى أن ترامب، البالغ من العمر 74 عاما، قد أعلن في تغريدة له على "تويتر"، أنه وزوجته، 50 عاما، قد أصيبا بالفيروس، وسيبدآن الحجر الصحي.

وظهر فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.
شاهد الفيديو من هنا


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علماء الفلك وإصابة ترامب بكورونا.. هل تكتمل «النبوءة» المأساوية؟

بداخلها مومياوات.. اكتشاف 59 تابوتًا أثريًا فى سقارة (صور)

موعد تفعيل رابط تسجيل العمالة الغير منتظمة وزارة القوى العاملة

إجازات شهر أكتوبر بالتاريخ واليوم

الصور

image description

«لرصد مدى الالتزام».. محافظ دمياط في زيارة مفاجئة لوحدة صحية

image description

نجوم الفن في حفل افتتاح جاليري ريهام العدل

image description

بيراميدز يواصل انتصاراته بثلاثية المقاصة

image description

محافظ دمياط تناقش أزمة الصرف الصحي في القرى

image description

محافظ دمياط تهدي السكرتير المساعد درع المحافظة

الأكثر قراءة

تسريب صوتي لابنة المقاول محمد علي تسب جدها وجدتها: «مهزأين»

أول رد من محمد صلاح بعد أنباء إصابته بـ فيروس كورونا

«صحة كفرالشيخ» تكشف حقيقة الفيديوهات الجنسية داخل مستشفى

موعد تفعيل رابط تسجيل العمالة الغير منتظمة وزارة القوى العاملة

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

بعد انتشار «التعلم عن بُعد».. خبير: التكنولوجيا قادمة بقوة

حاكم دبي يشهد وضع القطعة الأخيرة لواجهة متحف المستقبل

دراسة: القمر سلب 60% من الغلاف الجوى للأرض

أوعية إلكترونية لعلاج الجروح والأعضاء التالفة

أيام زمان

«اغتيال والدى سبب لى صدمة كبيرة».. اعترافات كاميليا السادات

أغرب أغنيات فايزة أحمد.. تسببت في استجواب برلماني ومنعت من الإذاعة بالأردن

حيلة شيخ النواب «سيد جلال» لإجبار الحكومة على إلغاء الدعارة

«هاجمونى عندما قدمت محمود حميدة لأول مرة»..اعترافات محمد خان

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
أكتوبر.. زمن الأساطير
ماجد حبته
عزف «إخوانى إسرائيلى» مشترك
ماجد حبته
كورونا فى البيت الأبيض
د.كريمة الحفناوى
ناصر والتنمية المستقلة
المزيد

الثقافة

منشورات «الجمل» تصدر الترجمة العربية لكتاب «المسئولية والحكم»

الليلة.. ندوة «التحول الرقمى لتعليم الموسيقى والبالية»

غدًا.. «التأثيرات الثقافية لانتصارات أكتوبر» بالأعلى للثقافة

الليلة.. افتتاح معرض «نصر أكتوبر فى ذاكرة الكاريكاتير المصرى»