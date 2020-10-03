وصول الفوج الأول إلى الحرم المكي لأداء العمرة

وصل الفوج الأول من المعتمرين، مساء اليوم، إلى الحرم المكي، لأداء العمرة بعد إعلان المملكة السماح بعودة العمرة تدريجيا.واستعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في وقت سابق اليوم لاستقبال أول وفود لموسم العمرة، في ظل جائحة كورونا المستجد، بإجراءات احترازية مشددة، وذلك وفق صحيفة "الرياض" السعودية.المرحلة الأولى وصل أول وفود المعتمرين إلى المسجد الحرام ووصل عددهم 100 معتمر، والتي سوف تكون بشكل يومي مقسمة على 6 فترات، ولكل مرحلة حددت الجهات المعنية بعد قرار فتح موسم العمرة 30 % من الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام والتي تمثل 6 آلاف، خصص لهم 3 ساعات لإتمام مناسكهم من العمرة والطواف.