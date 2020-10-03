5 نباتات فى غرفة نومك تساعدك على الاسترخاء





لحسن الحظ، وهي أنه بقدر ما توجد العديد من الأسباب التي تجعل النوم مضطربًا، هناك عدد من الحلول التي يمكن أن تساعد، وأفضل جزء فيها أنها كلها طبيعية.



لقد سمعنا جميعًا التحذيرات بشأن الاحتفاظ بالنباتات في غرفة نومك، ولكن يمكن أن تكون بعض النباتات علاجية تمامًا، ويمكن أن تساعدك على النوم بشكل أفضل، فيما يلي 5 نباتات سهلة العناية ستساعدك على الحصول على قسط من النوم دون انقطاع. التوتر والقلق والضغط المستمر الذي نواجهه في جميع جوانب حياتنا اليومية تقريبًا يجعل النوم يبدو وكأنه الجزء المفضل لدينا من اليوم، لكن في بعض الأحيان لا يمكننا حتى الاستمتاع بذلك.لحسن الحظ، وهي أنه بقدر ما توجد العديد من الأسباب التي تجعل النوم مضطربًا، هناك عدد من الحلول التي يمكن أن تساعد، وأفضل جزء فيها أنها كلها طبيعية.لقد سمعنا جميعًا التحذيرات بشأن الاحتفاظ بالنباتات في غرفة نومك، ولكن يمكن أن تكون بعض النباتات علاجية تمامًا، ويمكن أن تساعدك على النوم بشكل أفضل، فيما يلي 5 نباتات سهلة العناية ستساعدك على الحصول على قسط من النوم دون انقطاع.

لافندر

لافندر

إضافة إلى رائحته الجميلة، يعمل اللافندر كمهدئ، ومخفف للقلق، ويقلل من الغضب والعدوانية، ويساعد على استرخاء وتهدئة الدماغ لنوم هانئ، هذا النبات يحب الحرارة وأشعة الشمس.

ياسمين

ياسمين

نبات عطري آخر جميل جدًّا، ولكن بالإضافة إلى جمالها، فهي تطلق روائح الاسترخاء التي تخفف التوتر وتساعدك على النوم ليلًا، عندما تسقيها، يجب أن تكون التربة في الأصيص رطبة وليست رطبة جدًا.

الإنجليزية اللبلاب

الإنجليزية اللبلاب

يمكن لهذا النبات الجميل أن يزين غرفة نومك، ويعمل كمنقٍّ للهواء، وأيضًا ينظف الهواء من العفن، ضع في اعتبارك أنه يتطلب ضوء الشمس غير المباشر.



نبات الأفعى

نبات الأفعى

يبدل هذا النبات ثاني أكسيد الكربون إلى الأكسجين، وبالتالي يزيد من مستوى الأكسجين في غرفتك، ويساعدك على النوم بشكل أفضل، فقط تأكد من أنك لا تفرط في الماء.

الصبار