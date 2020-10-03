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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خطوات التسجيل بوابة مصر الرقمية خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:17 م
مخالفات المرور
مخالفات المرور
نعمات مدحت
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منذ بدء تشغيل بوابة مصر الرقمية الإلكترونية، بدأ يستاءل كثيرا من المواطنين عن خطوات التسجيل بوابة مصر الرقمية خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور، عبر الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة تلك الخطوات، حيث قامت وزارة الاتصالات بإطلاق بوابة مصر الرقمية تسهيلا على المواطنين حيث تقدم البوابة الإلكترونية الكثير من الخدمات للمواطنين والتي تقدر بأكثر من 70 خدمة في مختلف وزارات مصر سواء التموين أو المرور وشملت أيضا المحاكم وإصدار الرهص والتوثيقات.

إنشاء بوابة مصر الرقمية جاء من منطلق تخلص المصريين من عناء الذهاب إلى مقرات الوزارة وفروعها، ومنعا لإهدار الوقت الذي يبذل ويضيع في الانتظار، وفقا لما أعلنته وزارة الاتصالات.

خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية

وزارة الاتصالات أكدت أن البوابة تعمل الآن تجريبا، وستقوم بتطويرها لتناسب كافة المواطنين خلال الفترة المقبلة، حتي تسهل جميع العمليات الخاصة بالمواطنين وتسهل عليهم، إضافة إلى اطلاق تطبيق خاص بالبوابة ليكون أيضا عبر الهاتف المحمول من خلال مكاتب البريد أو خدمة الكول سنتر.

خدمات توفرها بوابة مصر الرقمية.. مخالفات المرور

وأما عن الخدمات التي توفرها بوابة مصر الرقمية والخاصة بالمرور تحت مسمى "خدمات رخصي" وهي: الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة، والتظلم عليها، كما يمكن للمواطن سداد مخالفات رخصة القيادة، ثم إصدار بدل تالف رخصة قيادة.

خطوات التسجيل بوابة مصر الرقمية خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور

وأما عن كيفية خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية لمعرفة خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور، جاء كالتالي:   
- الدخول على الرابط التالي: https:www.Misralrakamia.gov.eg  
- يقوم الشخص باختيار الاستعلام عن الرخص
- ثم يقوم الشخص بتسجيل البيانات المطلوبة أو إدخالها والتي تشمل رقم الرخصة، والمحافظة التي خرجت منها الرخصة، والوحدة المرورية.
- ثم الضغط علي كلمة إستعلام، وبعدها ستظهر جميع المخالفات المرورية الخاصة بالرخصة إن كان عليها مخالفات.

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