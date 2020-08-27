وزير الاتصالات يكشف خطوات التسجيل على بوابة مصر الرقمية

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إنه تم إطلاق البث التجريبي لمنصة "مصر الرقمية" لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية مثل حزم الخدمات الخاصة بكل من المرور، والتموين، والدعاوى القضائية والتوثيق بإجمالي عدد ٧٠ خدمة على أن يتم استكمال باقي الخدمات الحكومية تباعًا مع نهاية العام الحالي، وتعتمد المنصة على آليات تضمن توفير الوقت والمجهود مع ضمان حماية البيانات الشخصية للمواطنين في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمي.وأضاف "طلعت"، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه يمكن لأي مواطن الآن الدخول على المنصة والتسجيل في منصة مصر الرقمية "https:www.Misralrakamia.gov.eg" من خلال خطوات بسيطة تتضمن رقم الهاتف المحمول والرقم القومي ويمكن للمواطن سداد رسوم الخدمات بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني.وتابع: "ستتلقى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال البث التجريبي ملاحظاتكم وتعليقاتكم للعمل على تطوير المنصة بشكل دائم، حيث تعمل الوزارة بالتعاون مع جهات مختصة بالخدمات على تطوير وتشغيل المنصة".وبجانب هذه المنصة سيتمكن المواطنين من الحصول على هذه الخدمات من خلال تطبيق على الهاتف المحمول سيتم إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة ومن خلال مكاتب البريد أو مراكز خدمة المواطنين أو من خلال مراكز الاتصال "الكول سنتر"وينشر "الدستور" أهم الخدمات المتاحه حاليًا على الموقع الإلكتروني لمصر الرقمية وتشمل ٦ حزم من الخدمات التوثيق والتموين والمرور " مركبتي - رخصتي والمحاكم وخدمات الاستثمار".أولًا: خدمات التوثيق وتشمل- استعلام عن سريان محرر مُميكن.- تحرير توكيل عام قضايا.- تحرير توكيل عام رسمي.- تحرير توكيل رسمي شامل (بنوك - عام).- تحرير توكيل في الأمور الزوجية.- تحرير إقرار بالشطب.- تحرير إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية.- تحرير إقرار رسمي.- تحرير إقرار تصحيح محرر موثق.- اكتب محررك.ثانيًا: خدمات التموين- إصدار بطاقة تموين جديدة.- إصدار بدل فاقد لبطاقة تموين.- إصدار بدل تالف لبطاقة تموين.- تفعيل بطاقة تموين.- فصل اجتماعي.- ضم أفراد أسرتي.- نقل من محافظة إلى أخرى.ثالثًا: خدمات مركباتي- تَظلُّم على مخالفات رخص مركبات.- يُمكنك تقديم تَظلُّم مخالفات مركبة وسداد المخالفات.- يُمكنك سداد المخالفات واستخراج شهادة براءة الذمة أو التظلم.- ‫تجديد ‬رخصة‬ مركبة.- بدل فاقد رخصة مركبة: يُمكنك إصدار بدل فاقد رخصة مركبة.- بدل تالف رخصة مركبة: يُمكنك إصدار بدل تالف رخصة مركبة.- تحرير توثيق عقد بيع مركبة: يُمكنك إصدار عقد بيع مركبة.- تحرير توكيل بيع مركبة: يُمكنك تحرير توكيل مركبة.- تحرير توكيل إدارة مركبة: يُمكنك تحرير توكيل إدارة مركبة.- استعلام عن مخالفات رخصة مركبة: يُمكنك الاستعلام عن مخالفات رخصة مركبة.- التأكد من صحة بيانات مركبة: يُمكنك التأكد من صحة بيانات مركبة بإدارة المرور.رابعًا: خدمات رخصي- استعلام عن مخالفات رخص القيادة: يُمكنك الاستعلام عن مخالفات رخص قيادة.- تظلُّم على مخالفات رخص القيادة: يُمكنك تقديم تَظلُم مخالفات رخص قيادة.- سداد مخالفات رخص القيادة: يُمكنك سداد المخالفات واستخراج شهادة براءة الذمة أو التظلم.- إصدار بدل تالف رخصة قيادة: يُمكنك إصدار بدل تالف رخصة قيادة.- إصدار بدل فاقد رخصة قيادة: يُمكنك إصدار بدل فاقد رخصة قيادة.خامسًا: خدمات المحاكم- إقامة دعوى مدنية.- تسجيل محامي.سادسًا: خدمات الاستثمار- تأسيس شركة جديدة.- إضافة عضو مجلس إدارة أو تعديل عضو.- جدول ومحاضر الجمعيات العمومية.- الترخيص.