إحالة المتهمين بسرقة كافيه والشروع فى قتل عامل بالمرج للجنايات

أمرت نيابة المرج الجزئية، اليوم السبت، بإحالة المتهمين بسرقة كافيه والشروع في قتل أحد العاملين به لمحكمة الجنايات.ووجهت النيابة للمتهمين "بهاء.م"، "كريم.ح"، "مدحت.ع" عاطلين تهمة السرقة بالإكراه والشروع في قتل المجني عليه "مليجي .م" عمدا.وذكر قرار الإحالة أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لسرقة الشقق السكنية وتمكنوا من سرقة أربع شقق سكنية سابقة بمحيط منطقة المرج والخصوص، وعلموا بتواجد المجنى عليه ليلا داخل الكافيه ووجود مشكلة بالبوابة الحديدية الخاصة بالكافيه وأنهم لم يتمكنوا من غلقها، فتسللوا ليلا وقاموا بالتعدي على المجني عليه بآلة حادة وتمكنوا من سرقة 4 شاشات إل جي، ومبلغ 8 آلاف جنيه ولاذوا بالفرار.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج يفيد بسرقة كافيه والشروع في قتل أحد العاملين به وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهم وسؤالهم أقروا بارتكاب الواقعة وأرشد عن مكان المسروقات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.