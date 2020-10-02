استبعاد سعيد حساسين من سباق انتخابات «النواب» لصدور أحكام نهائية ضده

قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، منذ قليل، بقبول الطعن رقم ٦١٧٤٧ لسنة ٧٤ قضائية، المقام من صلاح بخيت والمحامي هاني سامح، لاستبعاد سعيد حساسين من الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020.وأكدت الدعوى، أن الهيئة الوطنية للانتخابات قبلت ترشح المدعو سعيد سعد سعيد خميس حساسين لعضوية مجلس النواب، رغم من افتقاد المرشح لشرط حسن السيرة والسلوك لصدور عشرات الأحكام الجنائية ضده.وأضافت الدعوى، أن شرط حسن السمعة والسلوك من الأصول العامة المتفق عليها قانونا وفقها وقضاءً ومن الشروط الأساسية الواجب توافرها في من يمثل الشعب بالمجالس النيابية.