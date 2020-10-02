خارجية أرمينيا: تجدد الإصابات إثر قصف أذربيجان لعاصمة إقليم قره باغ

أكدت وزارة الخارجية الأرمينية، اليوم الجمعة، تجدد الإصابات إثر قصف أذربيجاني في العاصمة لإقليم ناجوراني قره باغ.فيما أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأرميني استخدام أذربيجان للمرتزقة وفقا لقناة العربية.بعدما غررت بهم أنقرة للذهاب مقابل الدولارات، قتل 28 مسلحا سوريًا موالين لها على الأقل، يقاتلون مع القوات الأذربيجانية في ناجوراني قره باغ، منذ بدء المواجهات مع القوات الأرمينية، وفقًا لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.