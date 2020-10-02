علي الهلباوي يشدو من جديد بساقية الصاوي.. الليلة

مجموعة من الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية يقدمها المنشد علي الهلباوي٬ في السابعة والنصف مساء اليوم بساقية الصاوي.ويتضمن برنامج الحفل مجموعة مختارة من أجمل ما قدمه "الهلباوي" نذكر منها: "أيا من بالوفا، مرسال لحبيبتى، عارف، قل لمن، قل للمليحة، أنا سميتك الجنة٬ الحضن لمة روح٬ ضميني من تاني٬ شارد منين ما بروح٬ إكمني وحداني٬ أنا جيت أغني الحزن غناني٬ سلام عليك٬ على أي وضع" وغيرها.يذكر أن على "الهلباوى" ابن المنشد الديني الشيخ محمد الهلباوي٬ وبدأ الغناء فى عمر 17 عامًا مع فرقة "الهلباوى"، ثم انفصل تدريجيًا عنها حتى أصدر ألبومه الخاص الذى يضم مجموعة من الأعمال التي تمزج بين الغناء والإنشاد، وقدم العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر ونجح فى تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة.