كورونا يغلق 111 قرية وبلدة فى لبنان

أصدر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، قرارا بإغلاق كامل يشمل 111 قرية وبلدة تتوزع على سبع محافظات اعتبارا من صباح بعد غد الأحد حتى 12 أكتوبر الجاري، في ضوء الارتفاع الكبير لأعداد المصابين بفيروس كورونا بها.تضمن قرار وزير الداخلية أن يتوقف العمل في الإدارات والمؤسسات الرسمية والخاصة في نطاق هذه القرى والبلدات، وإلغاء المناسبات الاجتماعية والسهرات والحفلات والتجمعات على أنواعها، وإغلاق دور العبادة وإلغاء المناسبات الدينية.وذكر القرار أن هذه التدابير تأتي في إطار قرار الحكومة بإعلان التعبئة العامة الصحية لمواجهة فيروس كورونا، وتجاوز أعداد المصابين بتلك القرى والبلدات المعدلات المسموح نسبة إلى عدد القاطنين، وبسبب عدم الالتزام التام بالإجراءات الوقائية من الوباء، مشيرًا إلى أن فرق وزارة الصحة ستقوم خلال فترة الإغلاق بإجراء الفحوصات المخبرية والتعقب اللازمين.