رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أكتوبر 2020 الموافق 15 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا يغلق 111 قرية وبلدة فى لبنان

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:44 ص
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
أصدر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، قرارا بإغلاق كامل يشمل 111 قرية وبلدة تتوزع على سبع محافظات اعتبارا من صباح بعد غد الأحد حتى 12 أكتوبر الجاري، في ضوء الارتفاع الكبير لأعداد المصابين بفيروس كورونا بها.

تضمن قرار وزير الداخلية أن يتوقف العمل في الإدارات والمؤسسات الرسمية والخاصة في نطاق هذه القرى والبلدات، وإلغاء المناسبات الاجتماعية والسهرات والحفلات والتجمعات على أنواعها، وإغلاق دور العبادة وإلغاء المناسبات الدينية.

وذكر القرار أن هذه التدابير تأتي في إطار قرار الحكومة بإعلان التعبئة العامة الصحية لمواجهة فيروس كورونا، وتجاوز أعداد المصابين بتلك القرى والبلدات المعدلات المسموح نسبة إلى عدد القاطنين، وبسبب عدم الالتزام التام بالإجراءات الوقائية من الوباء، مشيرًا إلى أن فرق وزارة الصحة ستقوم خلال فترة الإغلاق بإجراء الفحوصات المخبرية والتعقب اللازمين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استشهاد ضابط وإصابة 5 مجندين بانقلاب «لورى شرطة» فى أسيوط

الحكومة تحسم الجدل بشأن عودة تقديم «الشيشة» فى المقاهى والكافيهات

خطوات صرف منحة وزارة القوى العاملة لصالح العمالة الغير منتظمة وآلية الصرف

زينة تحتفل بعيد ميلاد توأميها «عز وزين» بكلمات مؤثرة

الصور

image description

الشوط الأول: الزمالك 1 - المصرى 0

image description

كوكبة صحفية تشارك الباز في حفل توقيع «مذكرات هيكل»

image description

محافظ أسيوط يستمع للمطالب العاجلة لذوى الهمم

image description

الباز يفك شفرة عوالم هيكل «بصراحة»

image description

الأهالى يضبطون لص دراجات بخارية بكفرالبطيخ فى دمياط

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

خطوات صرف منحة وزارة القوى العاملة لصالح العمالة الغير منتظمة وآلية الصرف

الرئيس الأمريكى يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا

نتيجة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا 2020.. موعد نتيجة اختبارات مدارس المتفوقين

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 2-10-2020

محاولات لإبعاد حيتان عن بحيرة «المناورات العسكرية» باسكتلندا

بعد 7 سنوات من النزاع القضائى.. فنانة تثبت نسبها وتحصل على لقب «أميرة بلجيكا»

كيف تحضر فنجان قهوة صحي؟

أيام زمان

«هاجمونى عندما قدمت محمود حميدة لأول مرة»..اعترافات محمد خان

«شمس البارودي كانت تنوي نشر كتب دينية».. اعترافات حسن يوسف

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مقالات الرأي
ماجد حبته
عين «عريقات» تنكسر أحيانًا!
مدحت بشاى
الأب.. الحالة 915
د. محمد عفيفي
عبدالناصر فى ميزان نجيب محفوظ
جمال طه
الإشكاليات الخمس الراهنة للأزمة الليبية
المزيد

الثقافة

1003 فعاليات ثقافية في القاهرة والمحافظات بمناسبة انتصارات أكتوبر

افتتاح معرض «مصريات» لـ منى رجب بدار الأوبرا.. الأحد

توت عنخ آمون بين سلطانة الطرب والست نعيمة المصرية

«الوثائق» تطرح «مخزون البلاغة» و«تحقيق النصوص» بمعرض الإسكندرية