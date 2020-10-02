أماكن عليك زيارتها بمناسبة حرب أكتوبر

بانوراما حرب أكتوبر

النصب التذكاري للجندي المجهول

النقطة الحصينة بعيون موسى

المتحف الحربي القومي

تبة الشجرة

يحرص العديد من الأسر المصرية على قضاء يوم السادس من أكتوبر في بعض الأماكن المتعلقة بحرب أكتوبر لغرس روح الوطنية والانتماء والتضحية في نفوس أطفالهم، ولكن هناك العديد من الأماكن العسكرية التي يمكنك أنت وأسرتك زيارتها للاستمتاع وقضاء الوقت فيها وأيضًا لتنمية الوعي العسكري وتاريخ العسكرية المصرية، ونبرز لك أهم المزارات العسكرية التي يمكن قضاء يوم مميز فيها.وهي من أهم المزارات العسكرية التي تتاح للجمهور، وتوجد في مدينة نصر، وتشاهد فيها عرض بانورامي للحرب مع مجسمات وتفاصيل ومؤثرات صوتية كأنك جندي في ساعة حرب أكتوبر.وجاءت فكرة إنشاءها في أعقاب زيارة رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك لكوريا الديموقراطية عام 1983م وتم عمل البانوراما على يد فنيون كوريين بما يتناسب مع نصر أكتوبر وبطولاته التي حققها شعب مصر وأبناءه، وتم إنشاءها بمدينة نصر وتطل واجهتها الأمامية على طريق صلاح سالم وبالقرب من استاد القاهرة وهي مقامة على مساحة 31 ألف متر مربع، وتم افتتاحها في الاحتفال بأعياد أكتوبر يوم 5 أكتوبر عام 1989، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الدفاع.رمز خلد لانتصارات حرب أكتوبر استغرق بناؤه 4 شهور، حيث تابع الرئيس الراحل محمد أنور السادات تنفيذه ليُوثق أسماء المصريين في 71 اسمًا ورمزًا.ويوجد النصب التذكاري في مدينة نصر، وبجواره مقبرة الرئيس السابق محمد أنور السادات.والنصب من تصميم الفنان الفنان سامي رافع، واستخدام هيكل الهرم للإيحاء بالانتصار والاتجاه للسماء؛ إلا أن تداخل رموز أخرى معه كأسماء رمزية للشهداء المجهولين المحفورة على سطحه الجرانيتي بخطٍ عربيّ أعطته شيئًا من روح الشهداء الواهبين حيواتهُم لقضية عربية بالأساس.أيضًا عليك زيارة مواقع حية تحكي قصص الانتصار من أرض المعركة، حيث تحولت نقاط حصينة مواقع نشوب معارك بين الجيشين المصري والإسرائيلي بمدن القناة إلى متاحف تخلد حكايات الأبطا، ومن هذه الأماكن النقطة الحصينة بعيون موسى بسيناء. ‬من أهم المناطق والنقاط التي أقيمت فيها معارك وأشتباك مباشر مع الجيش الإسرائيلي وكانت من ثاني أهم المواقع الحصينة للعدو على خط برليف.وتحولت فيما بعد هذه المنطقة إلى أحد المزارات السياحية العسكرية في سيناء والتي تقع على بعد 20 كم من مدينة السويس شرق نفق الشهيد أحمد حمدي، وعلى مقربة من منطقة عيون موسى الذى مر به نبى الله "موسى"، وسمي المزار باسمه، ويمثل المزار أحد مواقع الجيش الإسرائيلي الحصينة التي أقامها على طول خط قناة السويس أثناء احتلاله شبه جزيرة سيناء، واقتحمتها القوات المصرية خلال حرب أكتوب؛ فهو ذات طبيعة جبلية تحيطه أرض صحراوية بها العديد من دشم العدو، كما كانت منذ 47 عامًا.ويحتوي المزار على غرف سكن الجنود الإسرائيلين وبعض الأسلحة المستخدمة في المعركة والخاصة بهم وبعض المتعلقات الشخصية والتي وضعت داخل أرفف زجاجية للحفاظ عليها وليشاهدها الزوار أيضًا، كما يحتوي الموقع على أول صورة بالقمر الصناعي لمنطقة خليج السويس أهدتها الولايات المتحدة لإسرائيل، ومدفع هاوتزر عيار 155 ملم (أطلق عليه أهالى السويس أبو جاموس بسبب صوته)، ومقتنيات للجنود الإسرائيليين الذين كانوا يتمركزون فى الموقع‪.‬للتعرف على تاريخ العسكرية المصرية يمكنك زيارة المتحف الحربي بقلعة صلاح الدين، والذي عرف قديمًا بـ"قصر الحريم"، المتحف يضم الكثير من فنون العمارة الأوروبية الوافدة ويتكون في مجمله من ثلاثة أجنحة، وظل هذا القصر يتناوبه حكام المحروسة من أسرة محمد علي إلى أن انتقل مقر الحكم والإقامة إلى قصر عابدين بالقاهرة وذلك زمن الخديوي إسماعيل، وتحول القصر إلى مقر للحاكم العسكري للجيش الإنجليزي سنة 1882م إلى أن استردته الحكومة المصرية سنة 1946م وخضع منذ ذلك التاريخ لإشراف لجنة حفظ الآثار العربية ووزارة الحربية إلى أن تم توظيفه متحفًا نوعيًا يحكى تاريخ العسكرية المصرية وافتتح لهذا الغرض في 20 نوفمبر 1949م.يمكنك زيارة منطقة تبة الشجرة التي تقع على بعد 10 كم من مدينة الإسماعيلية، لمشاهدة الخنادق والدبابات ووسائل الإعاشة للجيش الإسرائيلي ومنها مطبخ حديث وغرفة معيشة ووسائل ترفيه وسائل اتصال بتل ابيب لأسرة الجندي، خط مياه خاص من إسرائيل إلى القوات بشرق سيناء، وفتحات هروب آمنة.وتحول المكان لمزار سياحي ورسم دخوله 5 جنيهات ويستقبل الجمهور من الطلاب والمواطنين والسائحين، ورأس الأفعى المدمرة أو "تبة الشجرة" كان من أهم نقاط القيادة للجيش الإسرائيلي، وتتحكم فيه 8 نقاط حصينة من 18 نقطة حصينة لخط بارليف، وتضم موقعين حصينين متصلين بواسطة أنفاق محصنة.