مشروع التنمية الشاملة لنجع الفوال فى الأقصر يختتم فعالياته

شهد محمد عبدالقادر، نائب محافظ الأقصر، احتفالية اللقاء الختامي لمشروع التنمية الشاملة لنجع الفوال وقرية الدير، والذي نظمته مؤسسة تنمية الأسرة المصرية بقاعة إحدي الفنادق الخاصة بحضور الدكتورة سهير المصري، ممثل مؤسسة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة الأقصر.وتضمنت الاحتفالية عرض فيلم وثائقي لأبرز أعمال وإنجازات المؤسسة ونتائج الانشطة والفعاليات الخاصة بمشروع التنمية الشاملة لنجع الفوال، وقرية الدير بمدينة إسنا والذي تم تنفيذه بالتعاون والشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وشركة أوراسكوم للإنشاءات، كما تم تكريم عدد من القيادات التنفيذية الداعمة لمشروع التنمية الشاملة لنجع الفوال وقرية الدير.وفي كلمته أشاد نائب المحافظ بجهود المؤسسة في أعمال التنمية والتطوير في القري التي استهدفها المشروع، مؤكدًا أهمية التضامن الاجتماعي كونه أحد أسباب وقاية الدول من الأمراض المجتمعية وله فوائد كثيرة، من بينها خلق أعضاء فاعلين في المجتمع، داعيًا إلى تنفيذ المزيد من الأعمال التضامنية المجتمعية التي تسهم في خلق تنمية شاملة.فيما أشارت الدكتورة سهير المصري، ممثل مؤسسة تنمية الأسرة، إلى الجهود المبذولة التي أسهمت في نجاح مبادرات التنمية الشاملة، وما تلاها من عوائد ذات مردود اقتصادي واجتماعي وتعليمي وصحي وثقافي مستعرضة أنشطة مشروعات التنمية التي تم تنفيذها في القرى المستهدفة، والخطط المستقبلية لاستكمال ما تم من هذه المشروعات، معربة عن تقديرها لدعم ورعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم، لكل أنشطة المؤسسة.كما نوهت ممثل مؤسسة تنمية الأسرة، إلى الخطة المستقبلية لمشروع تصنيع وتجفيف الطماطم بالأقصر والذي يخدم محافظات جنوب الصعيد، ويخلق فرص عمل للشباب والمرأة ويسهم في تقليل الفاقد من الإنتاج الزراعي في هذا المحصول.اختتمت الاحتفالية بتكريم نائب المحافظ والقيادات التنفيذية الداعمة، لمشروع التنمية الشاملة لنجع الفوال وقرية الدير، في مقدمتهم رئيس مدينة إسنا ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ووكيل مديرية الصحة وعدد من القيادات التنفيذية والداعمين للمشروع.