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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران: اندلاع حريق هائل بسوق ميناء ديلم

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:38 م
حريق هائل بسوق ميناء
حريق هائل بسوق ميناء ديلم
منار أحمد
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أعلنت وسائل إعلام إيرانية محلية، اليوم الخميس، عن انطلاق حريق هائل صباح في سوق ميناء ديلم، المطل على الخليج العربي بمحافظة بوشهر، والتهمت النيران 200 محل.

وأعلن مساعد حاكم المدينة عن أنه بسبب حجم الحريق وشدته، تم طلب مساعدة فرق الإنقاذ من المحافظات المجاورة مثل الأهواز.

ووفقًا للمسئولين، فقد اندلع الحريق في سوق الميناء الساحلي حوالي الساعة السابعة والنصف من صباح الخميس، والتهم سوق ديلم بأكمله وقد دمر 200 محل للألبسة.

وبحسب شهود محليين، فإن الوصول إلى وسط السوق لا يزال غير ممكن ولا يمكن لسيارات الإطفاء الذهاب إلى هناك، على الرغم من احتواء النيران في محيط السوق.

ووفقًا للتقارير لم يصب أحد من أصحاب المحلات بأذى، لكن جميع محلاتهم وممتلكاتهم احترقت ودمرت بالكامل.

وقال محمد باقر جلاجير، مساعد الشئون السياسية لحاكم ديلم: إنه ماس كهربائى تسبب في اندلاع حريق.

وأضاف: "في الوقت الحالي تم احتواء الحريق حول البازار، لكن النيران لا تزال مشتعلة داخله لأن معظم المحلات عبارة عن متاجر ملابس ولم يتم احتواء الحريق بالكامل".

وتعتبر السوق الساحلية لميناء ديلم مقصدًا سياحيًّا في المنطقة، ويحتوي على 200 محل لبيع البضائع الأجنبية والإيرانية.

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