حبس عصابة الاتجار فى البشر بالإسماعيلية

قررت نيابة الإسماعيلية، اليوم الخميس، حبس عصابة للاتجار في الأعضاء البشرية لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.تلقى قسم شرطة ثانى الإسماعيلية بلاغا بقيام الأهالى بضبط 4 أشخاص بدائرة القسم حال محاولتهم خطف طفلة، تبين أنهم مصابون بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ولأحدهم معلومات جنائية.واعترفوا بأنهم تعرفوا على شخصين "أحدهما له معلومات جنائية"، وتواصلوا عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" كمتبرعين بالكلى بمقابل مادى وتم تسكينهم بإحدى الشقق المستأجرة بدائرة القسم، لحين إنهاء إجراءات الفحص الطبى والتحاليل الخاصة بهم.وانتشرت شائعة بين الأهالى بتواجدهم بقصد اختطاف الأطفال والاتجار بأعضائهم، مما دعا الأهالي لضبطهم والتعدى عليهم بالضرب وإحداث إصابتهم على النحو السالف ذكره.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحد المتهمين، وبمواجهته اعترف بتورطه وآخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالأعضاء البشرية، كما أضاف أن باقي أعضاء الشبكة (عامل، نجله - مقيمين بمحافظة الإسماعيلية، ربة منزل مقيمة بمحافظة الجيزة)، فضلًا عن قيامهم بإنشاء صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، لاستقطاب المتبرعين راغبى بيع أعضائهم البشرية نظير مبلغ مالى قدره 25 ألف جنيه.وكذلك استقطاب مرضى الفشل الكلوي مقابل حصول عناصر التشكيل على مبالغ مالية تتراوح بين 100 إلى 150 ألف جنيه، فضلًا عن تحرير إيصالات أمانة للمتبرعين لإجبارهم على عدم التراجع عن إتمام العملية الجراحية اللازمة.بالإضافة إلى تولى اثنين من عناصر الشبكة السير فى الإجراءات القانونية والطبية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية من خلال إنهاء التحاليل الطبية اللازمة، واقتصار دوره على التنقل صحبة المتبرعين والسير فى كافة الإجراءات المشار إليها وتسكينهم لحين إتمام عمليات نقل وزراعة الأعضاء، وبمناقشة الضحايا المتبرعين أيدوا ذلك.