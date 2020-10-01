النشرة المرورية.. تباطؤ مروري بالدائري ومحور صلاح سالم

الحالة المرورية على كوبري أكتوبر

كثافات مرورية في السلام

تزاحم مروري بالتجمع الخامس

المريوطية

شلل مروري بكوبري عباس

تباطأت حركة المرور بطريق صلاح سالم، وكذلك الأمر في كوبري أكتوبر القادم من الجيزة نحو القاهرة، كما شهدت محاور ومداخل مدينة نصر كثافات مرورية متوسطة خاصة من بداية طريق المنصة وحتى أول عباس، وامتدت الكثافات حتى محور التجمع الخامس.وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام، وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع، وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة.وشهدت مناطق التجمع الخامس تزاحم حركة السيارات، وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي، وكذلك الحال بالطريق الدائري حتى نزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء تباطؤ في حركة السيارات.وظهرت بعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.كما ظهرت كثافات متحركة بمحور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان، ويفضل التوجه لعرابي وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني.