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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النشرة المرورية.. تباطؤ مروري بالدائري ومحور صلاح سالم

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:15 ص
تباطؤ مروري
تباطؤ مروري
نجلاء رفاعي
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ظهرت كثافات مرورية متوسطة، صباح اليوم الخميس، في محاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة؛ تزامنَا مع خروج الموظفين لأعمالهم مستقلين السيارات ووسط انتشار الخدمات المرورية؛ لسحب الكثافات.

الحالة المرورية على كوبري أكتوبر


تباطأت حركة المرور بطريق صلاح سالم، وكذلك الأمر في كوبري أكتوبر القادم من الجيزة نحو القاهرة، كما شهدت محاور ومداخل مدينة نصر كثافات مرورية متوسطة خاصة من بداية طريق المنصة وحتى أول عباس، وامتدت الكثافات حتى محور التجمع الخامس.

كثافات مرورية في السلام


وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام، وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع، وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة.

تزاحم مروري بالتجمع الخامس


وشهدت مناطق التجمع الخامس تزاحم حركة السيارات، وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي، وكذلك الحال بالطريق الدائري حتى نزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء تباطؤ في حركة السيارات.

المريوطية


وظهرت بعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

شلل مروري بكوبري عباس


كما ظهرت كثافات متحركة بمحور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان، ويفضل التوجه لعرابي وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني.

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وتزاحمت حركة السيارات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات، وشارع النيل السياحي بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي.

شارع الهرم


وشهد شارع الهرم ظهور كثافات مرتفعة بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية بشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين.

كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

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