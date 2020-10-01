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محمد العسيري
الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الخميس 1-10-2020 فى البنوك المصرية

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:56 ص
الدولار
الدولار
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تنشر "الدستور" سعر الدولار، اليوم الخميس، حيث استقر أمام الجنيه بالبنوك المصرية، في تعاملات بداية الأسبوع، ليسجل 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 1-10-2020

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولاري، وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

وعالميا، كان مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، مرتفعًا في أحدث التعاملات 0.31% إلى 94.601 وفي طريقه لأفضل مكسب أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أوائل أبريل.

وبتسجيله المكاسب لخمسة أيام متتالية مقابل الين الياباني، يكون الدولار قد حقق أفضل أداء أسبوعي، مقابل الين منذ أوائل يونيو، حيث انخفض الين اليوم أمام الدولار إلى 105.60.

أما محليا فقررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصـرى، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس أي 0.5% من 9.25 % إلى 8.75% ومن 10.25% إلى 9.75% ومن 9.75% إلى 9.25% على التوالي.

وأضاف البنك المركزي المصري أنه قرر خفض سعر الائتمان والخصم من 9.75%، إلى 9.25%.

أسعار الدولار اليوم فى البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

15.72 جنيه للشراء.
15.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

15.71 جنيه للشراء.
15.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

15.72 جنيه للشراء.
15.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عوده

15.71 جنيه للشراء.
15.81 جنيه للبيع.

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