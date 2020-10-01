سعر اليورو اليوم الخميس 1-10-2020 فى البنوك المصرية
الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:08 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد «الدستور» سعر اليورو، اليوم الخميس 1-10-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:
وعلي المستوي المحلي، ارتفع سعر اليورو في بنك الإسكندرية والبنك المركزي المصري، مقابل تراجع اليورو أمام الجنيه في بنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي.
ووفقًا للسوق المحلي، نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية ليسجل للشراء 18.38 جنيه وللبيع 18.57، وفي بنك مصر إيران التنيمة سجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.60، كما ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 18.38 جنيه وللبيع 18.52، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.41 جنيه وللبيع 18.57، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.41 جنيه وللبيع 18.58، أما في مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.62، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.59.
وفي بنك قناة السويس تراجع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.58، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.58، وفي بنك التنيمة الصناعية سجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.58، كما انخفض سعر اليورو أمام الجنيه في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.56، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.58.
وعلي المستوي المحلي، ارتفع سعر اليورو في بنك الإسكندرية والبنك المركزي المصري، مقابل تراجع اليورو أمام الجنيه في بنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي.
ووفقًا للسوق المحلي، نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية ليسجل للشراء 18.38 جنيه وللبيع 18.57، وفي بنك مصر إيران التنيمة سجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.60، كما ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 18.38 جنيه وللبيع 18.52، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.41 جنيه وللبيع 18.57، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.41 جنيه وللبيع 18.58، أما في مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.62، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.59.
سعر اليورو اليوم الخميس 1-10-2020 فى البنوك المصرية
وفي بنك قناة السويس تراجع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.58، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.58، وفي بنك التنيمة الصناعية سجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.58، كما انخفض سعر اليورو أمام الجنيه في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.56، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.58.