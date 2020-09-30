«استئناف القاهرة» توجه باتخاذ إجراءات التطوير التقني بالمحكمة

أصدر المستشار عبده عطية الأودن، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، توجيهاته باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتطوير التقني بالمحكمة.وقام المستشار الدكتور محمود عبدالفتاح، عضو المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة، المشرف على إدارة التطوير التكنولوجي بالمحكمة، بتركيب أجهزة نداء آلي بالبوابة الإلكترونية بالمحكمة للعمل على راحة المحامين وجمهور المتقاضين وللتيسير وسهولة الحصول على الخدمات المقدمة من خلال البوابة، ومنعًا للتكدس والزحام بها بما يضمن أداء خدمة مميزة وفي وقت وجيز.جار اتخاذ الإجراءات اللازمة للتطوير التكنولوجي بكافة أقسام وإدارات المحكمة ومأموريّاتها بمعرفة وتحت إشراف المستشار الفني للتطوير التكنولوجي بالمحكمة.