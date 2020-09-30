روسيا: مرتزقة سوريين يشاركون في الحرب بين أذربيجان وأرمينيا

كشفت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، عن تدفق مرتزقة من سوريا وليبيا إلى إقليم ناغورني كاراباخ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.ودعت الخارجية الروسية، في بيان اليوم، الأطراف المنخرطة في الصراع إلى عدم استخدام الإرهابيين والمرتزقة الأجانب في الصراع بين أرمينيا وأذربيجان، وذلك وفق قناة سكاي نيوز.وسبق أن أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف استعداد موسكو لاستضافة محادثات بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان من أجل إنهاء الحرب الدائرة.أكدت أرمينيا في وقت سابق إرسال تركيا مرتزقة سوريين لدعم أذربيجان في حربها على إقليم ناغورني كاراباخ، كما اتهمتها باستهداف الطائرات والقوات الأرمينية.