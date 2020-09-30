النمسا تطالب إسرائيل بسرعة استئناف مفاوضات السلام

طالبت النمسا، إسرائيل اليوم، بسرعة استئناف مفاوضات السلام المباشرة لإقرار حل الدولتين.وقالت مصادر فى الخارجية النمساوية، اليوم الأربعاء، إن هذه المطالبة جاءت خلال مكالمة هاتفية أجراها الكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا مع نظيره الإسرائيلي جابي اشكينازي.ولفتت المصادر إلى تأكيد الوزير النمساوي على ضرورة الاستفادة من الزخم الإيجابي لاتفاقي السلام بين كل من الإمارات والبحرين مع إسرائيل.