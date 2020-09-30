المركزى الأوروبى يدعو لوضع هدف جديد خاص بالتضخم

ألمحت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، في تصريحات أدلت بها، اليوم الأربعاء، إلى إمكانية حدوث تغيير في الهدف الذي كان البنك وضعه منذ عام 2003 لمعدلات التضخم.وخلال اجتماع في فرانكفورت، قالت لاجارد: "علينا أن نحلل القوى التي تدفع ديناميكية التضخم بعناية وأن نفكر فيما إذا كان ينبغي علينا وكيف نعدل استراتيجيتنا كرد فعل على هذا".وأضافت: "علينا أن يكون لدينا هدف تضخم ذو مصداقية ويمكن للرأي العام أن يفهمه بسهولة".وبشكل محدد، أشارت لاجارد إلى أن البنك المركزي الأوروبي يمكنه أن يعوض الفترات التي شهدت معدلات متدنية على نحو خاص للتضخم من خلال قبوله بمعدلات أعلى لفترة مؤقتة.وكان البنك المركزي الأمريكى قد طبق استراتيجية مشابهة مؤخرًا، وقد لاحظ الخبراء أن هذا التغيير في الاتجاه أدى إلى سياسة نقدية متساهلة للغاية في الولايات المتحدة.