ضبط 1220 قضية تموينية خلال 24 ساعة
الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:17 ص
مريم جبل - عمرو المزيديطباعة
شنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام؛ لضبط جرائم الغش التجاري.
وأسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 1220 قضية تموينية متنوعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل واقعة على حدة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.
وأسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 1220 قضية تموينية متنوعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل واقعة على حدة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.