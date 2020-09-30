ضبط 1220 قضية تموينية خلال 24 ساعة

شنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام؛ لضبط جرائم الغش التجاري.وأسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 1220 قضية تموينية متنوعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل واقعة على حدة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.