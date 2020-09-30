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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس الأمن الدولى يدعو أرمينيا وأذربيجان لوقف المعارك

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:22 ص
مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
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أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن بالغ قلقهم إزاء ورود تقارير إخبارية عن اندلاع أعمال عسكرية واسعة النطاق على طول خط التماس في منطقة نزاع ناجورني- قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا.

وأدان مجلس الأمن الدولي بشدة استخدام القوة وأعرب عن أسفه للخسائر في الأرواح في صفوف المدنيين، حسبما أفاد مركز أنباء الأمم المتحدة اليوم الأربعاء.

وأكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لدعوة الأمين العام أنطونيو جوتيريش للجانبين لوقف القتال على الفور وتهدئة التوترات والعودة إلى مفاوضات هادفة دون تأخير.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم الكامل للدور المركزي للرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا) التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وحثوا الجانبين على العمل بشكل وثيق معهم لاستئناف الحوار بشكل عاجل وبدون شروط مسبقة.

وتأتي دعوات مجلس الأمن وسط تصاعد حدة الاشتباكات في إقليم ناجورني قره باغ بين الجيشين الأرميني والأذري، مع شن هجمات متبادلة.وتبادل الجانبان الأرميني والأذري الاتهامات بانتهاك القوانين الدولية، ومهاجمة أهداف مدنية.

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