الجزائر وروسيا تبحثان التعاون العسكري المشترك

بحث الفريق السعيد شنقريحة، رئيس الأركان الجزائري، الثلاثاء، مع ديمتري شوقاييف، مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني بروسيا، التعاون العسكري المشترك.وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إن هذا اللقاء على هامش الاجتماع التحضيري للدورة التاسعة عشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الروسية، المقرر عقدها في روسيا قبل نهاية العام الجاري.وأضاف البيان أن محادثات الجانبين تناولت التعاون العسكري بين البلدين، كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.