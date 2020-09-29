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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أول تعليق من «المحامين» على حكم شطب ابن مرسى و5 قيادات إخوانية

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 06:20 م
أسامة محمدمرسي
أسامة محمدمرسي
محمد جعفر
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أكد المحامي مجدي سخي وكيل مجلس نقابة المحامين، أن حكم محكمة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بإلزام نقابة المحامين بشطب 6 منتمين لجماعة الإخوان، سيتم تنفيذه بشكل فوري، وإسقاط قيدهم من جداول الانتخابات.

وأشار «سخي» في تصريحات لـ«الدستور» إلى أن جداول النقابة يتم تحديثها باستمرار ومراجعة الأحكام القضائية الصادرة بحق الأعضاء وكل من يصدر بحقه حكم قضائي يخل بشروط عضوية النقابة وحسن السير والسلوك يتم التعامل معه فوريًا وشطبه من الجداول.

وأوضح: «النقابة لم تكن ممتنعة عن شطب المحامين صبحي صالح (محبوس) وعصام سلطان (محبوس) وأسامة محمد مرسي العياط (محبوس) ومحامي الإخوان عبدالمنعم عبد المقصود ومحمد العمدة، وحاتم الجندي، كما جاء في حكم المحكمة، خاصة أنه يتم تلقائيا استبعاد أي عضو مقيد في النقابة إذا لم يسدد الاشتراك 3 سنوات، وهذا الأمر ينطبق على غالبية الأسماء السابقة».

وتابع: «كون المحامي منتميا لتنظيم الإخوان لا يرتب وحده أي إجراء عقابي ضده، ولا بد من صدور حكم قضائي بات بحقه حتى تتخذ النقابة إجراء بشطبه أو غيره»، معلقا: «لسنا حزبا سياسيا حتى نشطب كل من له انتماء سياسي دون حكم قضائي».

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