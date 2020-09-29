رئيس الأمة الكويتى: فاجعتنا كبيرة ومصابنا جلل بوفاة أمير البلاد

أعرب مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، عن حزنه الشديد لوفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقدما خالص تعازيه لشعبه وللإنسانية جمعاء.وقال الغانم في تصريحات عبر حسابه على موقع تويتر: "فاجعتنا كبيرة، ومصابنا جلل، برحيلك أيها القائد والوالد والمعلم سمو أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمك الله".وأضاف: "برغم إيماني بقضاء الله وقدره، إلا أنني عاجز حاليا عن تصور كيف لن ألتقيك مجددا، استمع إليك، وانهل من حكمتك، واستفيد من تجربتك الطويلة، ولقد كنت أيها الوالد درعا لهذا الوطن، وأبا للجميع، وحاميا لمكتسبات الشعب الدستورية، عين على رب العالمين وعين على مصلحة الكويت وأهلها".وأعرب الغانم عن خالص عزائه لنائب الأمير وولي العهد ولأهل الكويت، ولكل من يسكن هذه الأرض الطيبة وللملايين من العرب والمسلمين الذين يرون فيه نموذجا ومثالا للحاكم العادل والحكيم.