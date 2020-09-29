الصين تهاجم أمريكا بسبب التحالف العالمي المناهض

انتقدت وزارة الخارجية الصينية بشدة، اليوم، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن الولايات المتحدة تبني حاليا تحالفا عالميا مناهضا للصين للتحوط من نفوذ بكين.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، في تصريح اليوم: "إن ما يتحدث به بومبيو ليس سوى هراء، ولن يرى ومن يخلفونه في المنصب ذلك اليوم، لأنه لن يأتي أبدا".