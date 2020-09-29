«الصداقة البرلمانية» ناعية الشيخ الصباح: كان حاملا لهموم الأمة العربية

قال النائب حمدي سليمان، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الكويتية، إن الشيخ جابر الصباح، أمير الكويت، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، كان محبًا للشعب المصري والقيادة السياسية.وأكد سليمان أن الوطن العربي فقد واحد من أخلص الرجال للأمة العربية، فكان حاملًا لهمومها منحازًا لقضاياها والدفاع عنها في جميع المحافل.وأعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقطع التلفزيون الرسمي الكويتي بثه ليذيع آيات من القرآن الكريم.وأعلنت الكويت في 18 يوليو الماضي نقل بعض صلاحيات أمير البلاد لولي عهده نواف الأحمد الجابر الصباح (83 عاما)، إثر دخول الأمير المستشفى.ومنذ 23 يوليو، مكث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج الطبي بعد جراحة خضع لها في الكويت.وأجرى الصباح عام 2019 رحلة علاجية في الولايات المتحدة استمرت 6 أسابيع، تخللها إلغاء لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب وضعه الصحي.وولد الشيخ صباح الأحمد في 16 يونيو عام 1929، ودخل «المدرسة المباركية» ومن ثم أوفده إلى بعض الدول لاسيما الأجنبية منها للدراسة واكتساب الخبرات والمهارات السياسية التي ساعدته في ممارسة العمل بالشأن العام.