صحيفة ألمانية: أردوغان يستهدف استعراض قوة تركيا في حرب كاراباخ

قالت صحيفة "دي فيلت" الألمانية، إن الحرب في «ناجورنو كاراباخ» ما هي إلا استعراض للقوة من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهى بمثابة تحدٍ جديد لأوروبا.وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن «الحرب» تعتبر واحدة من عناصر سياسة أردوغان الخارجية التوسعية، التي تهدف إلى إنشاء "إمبراطورية عثمانية جديدة" بقيادة تركيا، وفقًا لما أوردته الصحيفة في مقالها بعنوان «ناجورنو كاراباخ حرب أردوغان الجديدة».وتابعت الصحيفة: مع هذا التصعيد المسلح في ناجورنو كاراباخ، تستعرض تركيا هيمنتها الآن في القوقاز أيضًا، على الرغم من أن هذا الصراع يتعارض مع مصالحها مع روسيا، إلا أن تركيا لا تهتم، فهي تواجه الكرملين في سوريا وليبيا منذ عدة سنوات حتى الآن.وأوضحت الصحيفة أن أنقرة تعتبر الحرب وسيلة لتعزيز مصالحها، إلى جانب ذلك، فإن التدخل التركي في ناجورنو كاراباخ يعتبر هجوما على المجتمع الدولي.وتراهن أنقرة مرة أخرى في صراع ناجورنو كاراباخ على مرتزقة أردوغان السوريين، كما فعل في ليبيا، وحسب تقارير إعلامية، يوجد بالفعل حوالي 1000 من مقاتلي أردوغان في أذربيجان.