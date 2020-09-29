رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تسجل 587 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:03 م
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالتي وفاة، و587 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفيات إلى 607 حالات، وعدد المصابين إلى 104 آلاف و568 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند- في بيان صحفي- إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبتت إصابتها بفيروس (كوفيد- 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 127 حالة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه تم اجراء 4014 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 742 ألفًا و797 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت أمس الإثنين، عن تسجيل 4 حالات وفاة، و437 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفيات إلى 605 حالات، وعدد المصابين إلى 103 آلاف و981 حالة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع ضحايا حادث «دائري المعادي» لـ10 قتلى.. والتحفظ على «سائق النقل»

بعد التوجيه بصرفها.. منحة العمالة الغير منتظمة 2020 ورابط موقع وزارة القوى العاملة

«علمية كورونا»: حددنا سلالتين للفيروس.. و«أضعفهما» المنتشرة فى مصر

5 قتلى و5 مصابين بتصادم ميكروباص ونقل بدائرى «كارفور المعادى»

الصور

image description

مؤتمر بجامعة أسيوط يناقش مقترح تخفيض المقبولين بكليات الهندسة

image description

صرف 1500 جنيه للعاملين بجامعة أسيوط من صندوق «تحسين الأحوال»

image description

استئناف أعمال البناء بأسيوط حتى صدور اشتراطات جديدة

image description

ضريح الزعيم عبدالناصر في ذكرى وفاته

image description

نجوم الفن في عزاء المنتصر بالله

الأكثر قراءة

«الصحة» تكشف عن حقيقة موجة كورونا الثانية في مصر.. وسبب يدعو للاطمئنان (خاص)

5 قتلى و5 مصابين بتصادم ميكروباص ونقل بدائرى «كارفور المعادى»

بعد التوجيه بصرفها.. منحة العمالة الغير منتظمة 2020 ورابط موقع وزارة القوى العاملة

قرار بمراجعة معايير استحقاق منحة العمالة غير المنتظمة

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة 2020

مقتل صحفي بنيران مسلحين في هندوراس

بدء تخفيف قيود السفر باليابان فى أكتوبر

باحث: الأفارقة يتمتعون بمناعة ضد فيروس كورونا

أيام زمان

عمر الشريف يتعرض لموقف محرج بسبب من رسالة نجيب محفوظ

«موظف بيروقراطي».. كيف وصف نجيب سرور «محفوظ» في رسائله ليوسف إدريس؟

«تسديد ديون مصر وصورة الزعيم على الجنيه».. شائعات بهدف الشهرة

«تعرض للنصب حتى أصيب بمرض السكر».. تاريخ آخر لنجيب محفوظ

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
لأنهم يعلمون!
ماجد حبته
درس «أيلول الأسود» المنسى
لواء. محسن الفحام
معاول الهدم والوعى المطلوب
لواء.حمدى البطران
مصر والسودان
المزيد

الثقافة

«لمن أشكو كآبتي» لتشيخوف.. حين يضيق صدر البشر ويتسع صدر الفرس

«العسيري» ضمن «أعلام ومشاهير سوهاج» استعدادًا لاحتفالات عيدها القومي

الجمعة.. افتتاح معرض «التحول» بجاليري سفر خان

قريبًا.. التقنيات التكنولوجية الحديثة في الصحافة عن «العربي» للنشر