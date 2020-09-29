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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلجيكا تسجل متوسط 1540 حالة إصابة جديدة يومية

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 01:41 م
كورونا في بلجيكا
كورونا في بلجيكا
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أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن معهد (ساينسانو) للصحة العامة في بلجيكا اليوم الثلاثاء أن ما معدله 1540.7 شخص في المتوسط ​ثبتت إصابتهم يوميًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بلجيكا خلال الأسبوع الماضي.

وقال المعهد - في بيان نقلته صحيفة (بروكسل تايمز) على موقعها الإلكتروني - إن البلاد سجلت على مدار فترة السبعة أيام من 19 إلى 25 سبتمبر زيادة في عدد الإصابات الجديدة بنسبة 11٪ مقارنة بالأسبوع السابق، فيما تم تأكيد 178.2 إصابة لكل 100 ألف نسمة خلال الأسبوعين الماضيين، بزيادة قدرها 122٪ مقارنة بالأسبوعين السابقين. ويستمر العدد في الزيادة، رغم تباطؤ معدله مقارنة بالفترة الماضية.

وأوضح المعهد أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في بلجيكا منذ بداية ظهور الوباء ارتفع إلى 115 ألفا و353 حالة. ويعكس هذا الرقم جميع الأشخاص المصابين في بلجيكا والحالات النشطة المؤكدة وكذلك المرضى الذين تعافوا أو توفوا نتيجة الفيروس.

وخلال الفترة بين 21 و28 سبتمبر، سجلت البلاد ما معدله 64.4 حالة دخول جديدة إلى المستشفيات يوميًا في المتوسط​​، وهو ارتفاع عن 56.8 حالة يوميا تم تسجيلها يوميا في الأسبوع السابق.

وفي الإجمالي، يوجد 708 مرضى حاليًا في المستشفى، أي بزيادة 54 عن يوم أمس.. ومن بين هؤلاء المرضى، هناك 140 مريضا في العناية المركزة، أي بزيادة 5 حالات عن أمس، وفقا لما قاله المعهد في بيانه الأخير.

وسجل متوسط ​​عدد الوفيات 4.4 يوميًا خلال الأسبوع الماضي، وهو ارتفاع من المتوسط ​​البالغ 3.4 في الأسبوع السابق. فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات في بلجيكا منذ بداية الوباء حاليًا 9987 حالة.

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