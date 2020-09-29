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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين: بيلاروس تتعرض لضغوط خارجية غير مسبوقة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:01 م
بوتين
بوتين
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، "إن بيلاروس تتعرض لضغوط خارجية غير مسبوقة".

وأضاف بوتين - في رسالة بالفيديو وجهها إلى المشاركين في منتدى أقاليم روسيا وبيلاروس، حسبما أفادت وكالة أنباء (تاس) الروسية - "الآن مع الأخذ في الاعتبار، الوضع الصعب الذي توجد فيه بيلاروس، بما في ذلك ظروف الضغط الخارجي غير المسبوق بعد الانتخابات الرئاسية، أود أن أكرر مرة أخرى أن العلاقات بين روسيا وبيلاروس لا تخضع للوقت ولا للظروف، فهي تتمتع بأساس متين".

وتابع أن "البلدين توحدهما روابط ثقافية وروحية قوية متجذرة منذ قرون، وهناك علاقات قرابة واسعة وروابط عائلية وتاريخ مشترك، مشيرا إلى أنه تحدث عن أهمية التعاون بين الإقليم في البلدين مع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو في 14 سبتمبر الجاري في سوتشي.. ولقد اتفقنا على تحفيز تنفيذ المشاريع ذات المنفعة المتبادلة بشكل أكثر نشاطا بين الكيانات الروسية ومناطق جمهورية بيلاروس".

وشدد على ضرورة إعطاء دفعة إضافية لتنمية العلاقات بين الأقاليم، التي تعد واحدة من أهم مكونات العلاقات الأخوية القائمة على حسن الجوار والتحالف الحقيقي بين روسيا وبيلاروس، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين مبنية على مبادئ المساواة ومراعاة مصالح كل منهما، منوها بأن الجانبين يتعاونان في مجال البناء الدفاعي ومواجهة التحديات والتهديدات المعاصرة الحادة، بما في ذلك في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

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