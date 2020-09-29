أخر موعد للتسجيل في تقليل الاغتراب لعام 2020

القواعد المنظمة لتقليل الاغتراب

وفقا لبيان رسمي صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيوجد 7 نقاط وخطوات منظمة لتقليل الاغتراب، وتنشر الدستور أبرزهم هي التحويل من كلية مناظرة إلى أخرى يتطلب أن يحصل الطالب على الحد الأدنى لدرجات الكليات المناظرة، حتى لو كانت الكلية المراد التحويل إليه قبلت من مجموع أعلى، والثانية هي التحويل غير المناظر يجب أن يحصل الطالب على الحد الأدنى لمجموع الكلية المراد التحويل إليها ويجب الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي ولا توجد تحويلات ورقية نهائيا.





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وأضافت الوزارة في قواعدها أنه يتم قبول رغبات التحويل لمرة واحدة فقط وتكون المفاضلة بين الطلاب في التحويل في حدود النسبة المقررة (10%) على أساس مجموع الطالب في الثانوية العامة ويجب على الطالب أن يستوفي أي شروط أخرى لازمة للالتحاق بالكلية التي يرغب في التحويل إليها مثل اجتياز اختبار القدرات.





في سياق متصل، تبدأ الجامعات للعام الدراسي الجديد في 17أكتوبر المقبل وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن ضوابط وإجراءات العام الدراسي الجديد في ظل انتشار فيروس كورونا وتم تحديد المواعيد الخاصة بالدراسة بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية والعمل على التنبيه بارتداء الكمامات قبل دخول الجامعات بالإضافة إلى عمل مسح لقياس درجة الحرارة قبل الدخول للجامعة أيضا، وشدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي متابعة العام الدراسي الجديد أول بأول والعمل على حل المشكلات عن طريق المديريات التعليمية على مستوى المحافظات.





مازال طلاب الثانوية العامة المتقدمين للجامعات استعداد للعام الدراسي الجديد المقرر بدايته في ١٧ أكتوبر يعملون على تقديم تقليل الاغتراب بالجامعات على مستوى جمهورية مصر العربية، وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن موعد فتح تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2020 قد بدأ يوم الإثنين الموافق 28 سبتمبر الجاري، ويستمر حتى الخميس الموافق 1 أكتوبر.وعن طريقة تقديم تقليل الاغتراب قالت الوزارة، إن ذلك سيتم عبر موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وفقًا للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.