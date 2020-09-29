رئيس جامبيا: الانتخابات العامة فى البلاد العام المقبل

أكد الرئيس الجامبي أداما بارو أن الانتخابات العامة في بلاده ستعقد في موعدها المخطط له في عام 2021، مستبعدًا بذلك تكهنات أثيرت على نطاق واسع في الأوساط السياسية أخيرًا، بأنه ربما يستغل وباء (كوفيد- 19) لمصلحته بتأجيل الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام على الدستور المقرر انعقادهما في العام المقبل، وهو الأمر الذي أثار قلق فصائل المعارضة في البلاد.وقال الرئيس بارو- في خطاب أدلى به اليوم الثلاثاء في مقر "المجلس الوطني" بغرفتيه التشريعيتين في العاصمة بانجول: "أؤكد لكل المواطنين الجامبيين أن الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات العامة في عام 2021، وفق ما هو مخطط له"، مشيرا إلى أن هذا الإصرار ينبع من المصلحة الوطنية التي تتجاوز المصالح الذاتية.. مضيفا: "اعتقادي بأننا، مهما كان موقعنا، سنُغلِّب المصالح الوطنية دائمًا، رافضين النرجسية".وكان "المجلس الانتخابي المستقل" أعلن في يوليو الماضي عن أن الانتخابات الرئاسية في البلاد ستعقد في الرابع من ديسمبر 2021، على أن يجرى استفتاء عام على الدستور قبل انعقادها بستة أشهر، أي في 5 يونيو 2021، وقال مراقبون سياسيون إن تأكيد الرئيس بارو بالتزام حكومته بإجراء الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور وفق المواعيد المقررة لها، أشاع حالة من الارتياح في الأوساط السياسية.