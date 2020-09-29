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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس جامبيا: الانتخابات العامة فى البلاد العام المقبل

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:00 ص
الرئيس الجامبي أداما
الرئيس الجامبي أداما بارو
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أكد الرئيس الجامبي أداما بارو أن الانتخابات العامة في بلاده ستعقد في موعدها المخطط له في عام 2021، مستبعدًا بذلك تكهنات أثيرت على نطاق واسع في الأوساط السياسية أخيرًا، بأنه ربما يستغل وباء (كوفيد- 19) لمصلحته بتأجيل الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام على الدستور المقرر انعقادهما في العام المقبل، وهو الأمر الذي أثار قلق فصائل المعارضة في البلاد.

وقال الرئيس بارو- في خطاب أدلى به اليوم الثلاثاء في مقر "المجلس الوطني" بغرفتيه التشريعيتين في العاصمة بانجول: "أؤكد لكل المواطنين الجامبيين أن الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات العامة في عام 2021، وفق ما هو مخطط له"، مشيرا إلى أن هذا الإصرار ينبع من المصلحة الوطنية التي تتجاوز المصالح الذاتية.. مضيفا: "اعتقادي بأننا، مهما كان موقعنا، سنُغلِّب المصالح الوطنية دائمًا، رافضين النرجسية".

وكان "المجلس الانتخابي المستقل" أعلن في يوليو الماضي عن أن الانتخابات الرئاسية في البلاد ستعقد في الرابع من ديسمبر 2021، على أن يجرى استفتاء عام على الدستور قبل انعقادها بستة أشهر، أي في 5 يونيو 2021، وقال مراقبون سياسيون إن تأكيد الرئيس بارو بالتزام حكومته بإجراء الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور وفق المواعيد المقررة لها، أشاع حالة من الارتياح في الأوساط السياسية.

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