لطفي لبيب يتحامل على نفسه لتقديم العزاء في المنتصر بالله (صور)

حرص الفنان القدير لطفي لبيب رغم مرضه والمخرج أكرم فريد على تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل المنتصر بالله بكنيسة السيدة العذراء بالزمالك.وشارك عدد من الفنانين في عزاء الراحل على رأسهم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان محمد أبو داود والفنان محمود حميدة وعدد من الإعلاميين ورجال الكنيسة.وشيعت جنازة الفنان الراحل ظهر أمس الأحد من كنيسة الشهيد أبو سيفين بحي المهندسين.