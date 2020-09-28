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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

وصول المخرج ماندو لعزاء الراحل المنتصر بالله

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:32 م
زاء الراحل المنتصر
زاء الراحل المنتصر بالله
رضوي عبدالغني
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حرص المخرج ماندو العدل على تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل المنتصر بالله بكنيسة السيدة العذراء في الزمالك، بعد أن وافته المنية يوم الأحد الماضي بعد صراع مع المرض.

وحرص أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان محمد أبو داود والفنان محمود حميدة والفنانة يسرا على المشاركة في العزاء.

وتم تشييع قداس الجنازة الفنان الراحل المنتصر بالله بكنيسة الشهيد أبو سيفين بحي المهندسين.

وتوفي النجم الكبير المنتصر بالله أمس بأحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، بعد صراع مع المرض.

وأصيب الفنان الراحل منذ 10 سنوات بعدة أمراض مزمنة، بدأت معه عام 2008 عندما أصيب بجلطة في ‏المخ، تسببت في إبعاده عن التمثيل.

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