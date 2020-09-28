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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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الفوائد صحية لتناول الطماطم

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:39 م
طماطم
طماطم
وكالات
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الطماطم هي واحدة من أصناف الخضار ذات الفوائد المذهلة التي لا تقتصر على صحة الجسم فقط، بل لها فوائد للبشرة والشعر أيضا.

علاوة على ذلك، الطماطم غنية جدا بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض الفتاكة، وهي مفيدة للأطفال والبالغين والحوامل، بحسب موقع "أونلي ماي هيلث".

تحتوي الطماطم أيضا على مادة الليكوبين المفيدة جدا للجسم، كما أنها غنية بالفيتامينات والمعادن الطبيعية مثل فيتامين أ، ك، ب 1، ب 3، ب 5، ب 6، ب 7، وفيتامين سي.

وتحتوي أيضا على حمض الفوليك والحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكروم والكولين والزنك والفوسفور.

- وتتمثل الفوائد الصحية التي تقدمها الطماطم بما يلي:

تحافظ على ضغط الدم:
الليكوبين معروف بقدرته على موازنة ضغط الدم، وكذلك البوتاسيوم لكونه يقلل من تأثير الصوديوم ويخفض التوتر في جدران الأوعية الدموية.

تحسن البشرة والشعر:
الطماطم لا تحسن وتقوي صحة الشعر فحسب، بل تساعد أيضا في علاج حب الشباب وتنشيط البشرة الباهتة، وإزالة الزيوت من البشرة والحفاظ على نضارة الوجه لفترة طويلة من الزمن.

جيدة أثناء الحمل:
فيتامين سي هو أحد المكونات المهمة جدا التي يجب على المرأة تناولها أثناء الحمل، وهو موجود بكثرة في الطماطم.

ويساعد الليكوبين أيضا في حماية الخلايا من التلف، والحفاظ على صحة الأم وطفلها.

تحسين البصر:
تستخدم الطماطم بكثرة لعلاج ضعف البصر، وذلك لكونها غنية بفيتامين أ وفيتامين سي والنحاس وهي مفيدة للعناية بالعين، وضعف كميتها في الجسم تسبب العمى.

تساعد على الهضم:
تساعد الطماطم في محاربة الكثير من الأمراض، وكذلك العصارات الهضمية الموجودة فيها مفيدة للجهاز الهضمي وتعزز عمله أيضا.

تقوي جهاز المناعة:
يتطلب الجهاز المناعي تقوية خلايا الدم البيضاء، وهنا يبرز دور الطماطم وفائدتها، لذا من الضروري تناولها لتعزيز وتحسين وظائف جهاز المناعة.

تقوي العظام:
أحد أبرز فوائد الطماطم أنها تقوي العظام وتمنع هشاشتها، لأنها غنية بفيتامين أ، تحتوي الطماطم أيضا على بيتا كاروتين، وهو أمر ضروري لنمو العظام والحفاظ عليها.

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