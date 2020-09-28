وزير الخارجية الأميركي يوقع اتفاقيات تعاون مع اليونان

أعلنت الولايات المتحدة واليونان، اليوم الاثنين، عن التزامهما بتعزيز تعاونهما الوثيق كحلفاء في الناتو من أجل حماية الاستقرار والأمن في المنطقة، وفق لقناة العربية الاخبارية.فيما رحبت الولايات المتحدة الأمريكية باستعداد اليونان للانخراط مع دول أخرى في المنطقة للتوصل إلى اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية من خلال الحوار وفقًا للقانون الدولي.جاء ذلك في أعقاب زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، إلى اليونان وتوقيع العديد من اتفاقيات تعاون مع اليونان.