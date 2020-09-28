أرمينيا تسجل 174 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم الإثنين، أنها سجلت 174 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 49 ألفا و574 حالة.ونقلت صحيفة "بان أرمينيان" الأرمينية، على موقعها الإلكتروني عن الوزارة، أنه تعافى أيضا 52 شخصًا، ليصل إجمالي المتعافين إلى 43 ألفا و665 حالة.وذكرت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس قد بلغت 957 شخصا، بعد تسجيل 6 حالات وفاة جديدة أمس، بينما بلغ عدد الحالات الحاملة للفيروس وتوفيت لأسباب أخرى 295 حالة.