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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تدعو أرمينيا وأذربيجان إلى ضبط النفس وحل الخلافات

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:15 ص
الرئيس الصيني
الرئيس الصيني
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دعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، أرمينيا وأذربيجان إلى ضبط النفس وحل الخلافات بين الجانبين عبر الحوار السياسي.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانج وين بين"، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على سقوط عدد من القتلى من العسكريين والمدنيين خلال اشتباكات عنيفة بين أرمينيا وأذربيجان على طول خط التماس في إقليم "ناجورنو قره باغ" المتنازع عليه.

وقال "بين": "نؤمن إن الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة يخدم جميع الأطراف، ونأمل أن تتحلى هذه الأطراف بضبط النفس، وتحل جميع الخلافات عبر الحوار السياسي".

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