قاض أمريكى يعلّق قرار ترامب حظر تنزيل تطبيق «تيك توك»

أوقف قاض أمريكي في وقت متأخر مساء الأحد، قرارا أصدرته إدارة الرئيس دونالد ترامب بحظر تنزيل تطبيق تيك توك الشهير في الولايات المتحدة، قبل ساعات من دخول القرار حيز التنفيذ.وأصدر قاضي منطقة واشنطن كارل نيكولز أمرًا قضائيًا موقتًا بتعليق الحظر، بطلب من وكلاء تطبيق تيك توك الذي يتهمه البيت الأبيض بأنه يمثل تهديدًا أمنيًا بزعم ارتباط شركة "بايت دانس" التي تملكه بحكومة بكين.وسعى قرار إدارة ترامب لحظر تنزيل التطبيق من متجري "آبل ستور" و"بلاي ستور" اعتبارًا من منتصف الليل (04،00 ت غ الإثنين)، مع السماح باستخدامه حتى 12 نوفمبر. ورفض القاضي في الوقت الحالي طلب تيك توك المتعلق بقرار الحظر الكلي في نوفمبر.